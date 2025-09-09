Yarı final aşkına

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (Euro- Basket 2025) çeyrek final maçında bugün Polonya ile karşı karşıya gelecek. Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak. Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi. Ayyıldızlılar, İsveç'i 85-79 mağlup ederek Euro- Basket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı. 12 Dev Adam, Polonya'ya üstünlük kurması halinde Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevinci yaşayacak. Türkiye, ev sahipliğini yaptığı Euro- Basket 2001'de gümüş madalya kazanmıştı. Ayyıldızlılar, finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti. Milliler, ilk kez katıldığı ve 7 takımın mücadele ettiği Euro- Basket 1949'u ise dördüncü tamamlamıştı.

İKİNCİ KEZ ÇEYREK FİNALDE

2025 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahibi ülkeler arasında yer alan Polonya, D Grubu'nu 3 galibiyet ve 2 yenilgiyle ikinci sırada tamamladı. Son 16 turunda Bosna Hersek'i 80-72 mağlup eden Polonya, turnuvada üst üste ikinci kez çeyrek finale yükseldi. Polonya, 2022'de düzenlenen son Avrupa Şampiyonası'na ise yarı finalde veda etmişti.

POLONYA İLE 9. RANDEVU

A Milli Takım, turnuva tarihinde Polonya ile 9. kez karşı karşıya gelecek. EuroBasket'te iki takım arasında yapılan 8 müsabakanın 2'sini Türkiye, 6'sını Polonya kazandı. Milliler, Polonya ile şampiyonada son olarak Euro- Basket 2009 ve EuroBasket 2011 grup aşamasında karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2009'da Polonya'yı 87-69 mağlup ederken, 2011'de ise sahadan 84-83 mağlup ayrıldı.