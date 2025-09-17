Dalış Şampiyonası’nda tek madalya Birgül’den

YUNANİSTAN'DA düzenlenen Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda milli sporcumuz Birgül Erken, Master 1 Kadınlar kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye'ye şampiyonadaki tek madalyasını kazandırdı. Serbest dalışın en zor branşlarından biri olan CNF (Paletsiz Sabit Ağırlık) disiplininde hiçbir ekipman olmadan yalnızca akciğer kapasitesi, beden gücü ve zihinsel disipliniyle derinliklere inen Erken, kendisine ait olan 38 metrelik Türkiye rekorunu 39 metreye taşıdı.

ORMANLARA ADADI

Çanakkale'nin Güzelyalı köyünde çıkan orman yangınında evi hasar gören, sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve tüm masraflarını kendi karşılayarak yarışmaya katılan Birgül Erken, azim ve kararlılığıyla büyük takdir topladı. Antrenmanlarda daha yüksek dereceler yaptığını ifade eden başarılı sporcu, "Burada sinüzit sorunu yaşadım. Buna rağmen bronz madalya ve yeni Türkiye rekorunu kazandık. Bu madalyamı ve rekorumu, orman yangınlarına karşı farkındalık yaratmak ve ormanlarımızı koruma bilincini yaymak için adıyorum. Gerekli destek sağlandığında dünya şampiyonluğunu ülkemize getireceğime inanıyorum" diye konuştu.