Göz-Göz ışık saçıyor

25 yıllık aranın ardından geçen sezon profesyonel arenaya dönen Göztepe Erkek Basketbol Takımı'nın durdurulamaz yükselişi devam ediyor. Geçen sezon 2. Lig'de zafere ulaşarak Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselen Göz-Göz, yeni sezonda da parkede rakip tanımıyor. İlk 3 haftayı kayıpsız geçen sarı-kırmızılılar, kendisi gibi yenilgisiz Çayırova Bld., Konya BŞB. ve Kipaş İstiklal Spor'la birlikte liderliği paylaşıyor. İzmir ekibinin skor yükünü iki yabancı oyuncusu taşıyor. Ganalı pivot Abdoulaye Gueye 15.3 sayı, 14 riband ortalamayla oynarken, ABD'li oyun kurucu Jordan Barnes, 20 sayı ortalamayla mücadele ediyor. Yerlilerden en öne çıkan isim ise 13.7 sayı, 5 ribaund ortalaması istatistiği yakalayan Ahmet Cantitiz. Göz-Göz'de 2006 doğumlu Deniz Savut, geçen hafta sonu F.Bahçe önünde 16 sayı, 7 ribaundla oynayarak haftanın genç oyuncusu oldu. Göztepe'nin başantrenörü Rüçhan Tamsöz, 3'te 3 yapmalarına rağmen istediği seviyede olmadıklarını kaydetti.