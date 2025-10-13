Denizlispor tek attı 3 aldı

İLK kez Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Denizlispor, 7. Grup 1. hafta maçında konuk ettiği Yeşil Çivril Belediyespor'u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Maçın tek golü 29'da Mahmut Er'den geldi. Denizlispor'un geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Atatürk Stadı'nda seyircisiz oynanan karşılaşmaya konuk ekip hızlı başladı. 20'da soldan ceza alanına topla giren Yunus, kaleci ile karşı karşıya kaldı ama Emre'yi geçemedi. 29'da soldan ceza alanına giren Mahmut'un plase vuruşunda kaleci Arda'yı geçen top yan direkten döndü. Defansın uzaklaştıramadığı topa, karambolde ayağını uzatan Mahmut, topu ağlara gönderdi: 1-0. İkinci yarıda Mehmet Ali Ulaman, Emir Ertuğrul ve Oğuzhan Sarı ile 3 net pozisyonu gole çeviremeyen Denizlispor, maçın son anlarında sıkıntı yaşamasına rağmen müsabakayı 1-0 kazanmasını bildi.