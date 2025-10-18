Manisa FK evinde zincir kırma peşinde

TRENDYOL 1'inci Lig'de son 7 haftada 1 galibiyet alabilen ve son 5 maçın 4'ünü kaybedince düşme potasına giren Manisa Futbol Kulübü milli ara sonrası bugün namağlup rakibi Erzurumspor'u konuk edecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek. Müsabakanın bilet fiyatları ev sahibi taraftarlara açık kapalı alt tribün ve misafir tribün 45'er TL olarak açıklandı. Manisa ekibi ligde haftaya 8 puanla düşme hattıyla puan puana başladı. Oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik alıp ligin yenilgisiz tek takımı olan Erzurum ise 15 puanla Play-Off barajında. Manisa FK Teknik Direktör Taner Taşkın rakibe ilk yenilgisini yaşatarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.