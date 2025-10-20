Bodrum kaçamadı

Trendyol Birinci Lig'de milli araya lider giren Bodrum FK, deplasmanda en yakın rakibi Esenler Erokspor ile berabere kaldı: 1-1. Yeşil-beyazlılar, bu sonuçla zirvedeki yerini korumasını bildi. 29. dakikada Ajeti'nin savunma arkasına uzun pasına hareketlenen Fredy'nin ceza sahası sol çaprazında yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.39. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Seferi'nin çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

İKİNCİ YARI GOL OLMADI

45+1. dakikada Recep Niyaz'ın ara pasında topla buluşan Kayode'nin ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 70. dakikada sağ tarafta topla buluşan Amilton ortasını yaptı. Ceza sahası sol çaprazında pası alan Berat Luş'un uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım puanları paylaştı: 1-1. Gelecek hafta lider Bodrum FK, sahasında yine direkt rakiplerinden Iğdır FK'yı konuk ederken, Esenler Erokspor ise deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak.