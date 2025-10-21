Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde olay çıktı: 180 taraftar gözaltına alındı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında PSV, Napoli'yi konuk edecek. Karşılaşma öncesi Hollanda'nın yolunu tutan Napoli taraftarlarından 180 kişi ''toplanma kurallarını ihlal ettiği'' gerekçesi ile Hollanda polisince gözaltına alındı ve şehirden uzaklaştırıldı.

UEFA, güvenlik açısından sorun teşkil ettiği için bu maçı "yüksek riskli" olarak değerlendirmeye almıştı. İtalyan gazetesi Rainews24'ün haberinde ; "İtalyan taraftarların şehirde bazı taşkınlıklara sebep olduğu" açıklandı.

Daha sonra Hollanda polisi bu açıklamayı düzelterek; "Taraftarların, tedbir amaçlı şehirden uzaklaştırıldığı" ifade edildi.

İTALYAN DİPLOMATLAR DEVREYE GİRDİ

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "İtalyan büyükelçiliğinin devreye girdiğini" belirtti. Aynı zamanda Tajani, Eindhoven kentinde kontrol amaçlı tutulan taraflarla da iletişimde olduğunu belirterek; "Konuyu yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

TARAFTAR İSYAN EDİYOR

İtalyan ANSA'nın yaptığı haberde bir Napoli taraftarı; "Bileti satın almamıza rağmen bizi geri gönderdiler. Polis bize adil davranmadı ve bizi şehirden zorla uzaklaştırdı." değerlendirmesinde bulundu.