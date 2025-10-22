Galatasaray'da zafer gecesi! Aslan yine kükredi

26 yaşındaki yıldızın attığı bu gol, aynı zamanda Cimbom'un Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken gol oldu.

DUBLE YAPTI

Gol sonrası ataklarını sıklaştıran Aslan, 33. dakikada Yunus'un baskısıyla kazanılan topta karşı karşıya kalan Osimhen ile bir kez daha golü buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

YUNUS AKGÜN SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda birçok gol fırsatına giren sarı-kırmızılılarda bu kez sahneye Yunus Akgün çıktı. 25 yaşındaki yıldız, 60. dakikada skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

Karşılıklı ataklarla geçilen mücadelede, Bodo/Glimt 75. dakikada Helmersen ile farkı 2'ye düşürdü.