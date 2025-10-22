Galatasaray'da zafer gecesi! Aslan yine kükredi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında evinde Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk etti.
OSIMHEN REKORLA BAŞLADI
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, henüz 3. dakikada ağları havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
26 yaşındaki yıldızın attığı bu gol, aynı zamanda Cimbom'un Şampiyonlar Ligi tarihinde attığı en erken gol oldu.
DUBLE YAPTI
Gol sonrası ataklarını sıklaştıran Aslan, 33. dakikada Yunus'un baskısıyla kazanılan topta karşı karşıya kalan Osimhen ile bir kez daha golü buldu ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
YUNUS AKGÜN SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıda birçok gol fırsatına giren sarı-kırmızılılarda bu kez sahneye Yunus Akgün çıktı. 25 yaşındaki yıldız, 60. dakikada skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.
Karşılıklı ataklarla geçilen mücadelede, Bodo/Glimt 75. dakikada Helmersen ile farkı 2'ye düşürdü.
ÜST ÜSTE 2. GALİBİYET
Kalan bölümde ise başka gol olmadı ve Galatasaray, Norveç ekibini 3-1'lik skorla mağlup ederek, Devler Ligi'ndeki üst üste 2. zaferine ulaştı.
SIRADAKİ RAKİP AJAX
Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükselten Galatasaray, maç fazlasıyla 11. sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılılar, 4. hafta maçında Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak.
OSIMHEN TARİHE GEÇTİ
Osimhen, Avrupa kupalarındaki gol atma serisini 7 maça çıkarıp bir başka rekorun sahibi oldu.
Golcü oyuncu, üst üste 7 Avrupa kupası maçında ağları havalandırarak Burak Yılmaz'a ait rekoru kırdı ve tarihe geçti.
GALATASARAY'DAN FİLİSTİN'E DESTEK KOREOGRAFİSİ
Galatasaray - Bodo/Glimt maçı öncesi Filistin halkına destek olmak için kuzey tribününde 'Stop The Genocide (Soykırımı Durdurun)' koreografisi yaptı. Ayrıca Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, 'Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük' sloganları atarak Filistin'e destek oldu.