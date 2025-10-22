Yine kükre Aslanım

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bugün Norveç'in Bodo/ Glimt takımını ağırlayacak. RAMS Park'taki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek moral buldu.

29 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynadığı son 29 resmi maçta yenilmedi. RAMS Park'taki son mağlubiyetini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 29 resmi maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 21'i Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 29 resmi müsabakada 21 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı. Galatasaray, uzun zaman sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig/grup etabında üst üste 2 kez galibiyet elde etmek için Bodo/ Glimt'i mağlup etmek istiyor.

OSİMHEN REKOR PEŞİNDE

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynayacağı Bodo/Glimt maçı öncesi rekor kırma ihtimalinin heyecanını yaşıyor. Galatasaray'da geçen sezon 37 kez fileleri havalandırarak "Bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu" olarak kulüp tarihine geçen Victor Osimhen, şimdi de Avrupa kupalarında üst üste gol atma rekorunun peşinde. Sarı-kırmızılı yılında üst üste çıktığı 6 Avrupa maçında fileleri sarsan Burak Yılmaz ile birlikte bu rekorun sahibi olan Victor Osimhen, Bodo/Glimt'e karşı gol atması durumunda Burak Yılmaz'ın mızılı takımda, 2012 yılın- rekorunu kıracak.

TARAFTAR DESTEĞİNİ ARKASINA ALACAK

Galatasaray'ın bu maçtaki en büyük kozlarından bir tanesi taraftarı olacak. Son yıllarda sahasında ortalama 45 bin seyirci önünde oynayan sarı-kırmızılı ekip, bugün yine dolu tribünler önünde mücadele edecek. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçında rakip oyunculara büyük bir baskı yapan sarıkırmızılı taraftarların, aynı desteği bugün de vermesi bekleniyor.