En çok annesinin çorbasını özlüyor

Dünya genelinde yarışseverler tarafından "El Turco" lakabıyla anılan 2021, 2024 ve 2025 dünya şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nun annesi Belgin Ulgan ile ağabeyi Tümay Razgatlıoğlu, duygularını aktardı. Oğlunun yarışlarını heyecanından dolayı seyredemediğini belirten Belgin Ulgan, "Yarışlar gereği uzun süre yurt dışında kaldıktan sonra Türkiye'ye geldiğinde en çok çorba istiyor. Mercimek çorbası ile tarhana çorbası ister. Yemek seçmez ama diyette olduğu için çok fazla yemek yapamıyoruz. Çorba, tavuk, pilav" dedi. Ağabey Tümay Razgatlıoğlu da, "Gururluyuz, 3. dünya şampiyonluğu geldi. İlk defa 1 numara ile yarışarak şampiyonluğu kazandı. Onun yarışlarına gitmekten, izlemekten keyif alıyorum" diye konuştu.

'ÇOĞU KİŞİ NE İŞLER BAŞARDIĞIMIZI BİLMİYOR'

Toprak Razgatlıoğlu, Türkiye'de motor sporlarının ön plana çıkması gerektiğini belirtti. "Ülkemizde sadece futbol var" diyen milli motosikletçi, "Ara ara böyle başarılar elde ettikçe biraz da motor sporları ön plana çıkıyor. Burada çok büyük işler başarıyoruz. Çoğu kişinin ne işler başardığımızdan haberi yok. MotoGP'de ilk defa bir Türk yarışacak ve bu çok güzel bir şey" ifadelerini kullandı.