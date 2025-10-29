Aliağa dört köşe

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'taki ilk sezonunda zirve yarışına ortak olan Aliağa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde Trendyol 1. Lig ekibi Serikspor'u ağırladı. Üstün bir futbol ortaya koyan İzmir ekibi, 4-3'lük galibiyetle tur atlayan taraf oldu. Perdeyi 10. dakikada Yusuf Erdem Gümüş açtı. Bu gole 33'te Serikspor Şeref Özcan ile cevap verdi. 2 dakika sonra Aliağa İbrahim ile öne geçti ve ilk yarı 2-1 bitti. İkinci yarı Serik 71'de Halim ile tekrar dengeyi sağlasa da ev sahibi 74'te Mustafa ve 79'da İbrahim'in kaydettiği gollerle skoru 4-2'ye getirdi. Konuk takıma 90'da Semih Turgen ile bulduğu gol yeterli olmadı ve Aliağa FK 4-3'lük skorla kupada adını 4. Tur'a yazdıran taraf oldu.