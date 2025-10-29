Petkimspor çifte bayram peşinde

FIBA Europe Cup C Grubu'nda oynadığı ilk iki maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle parkeden ayrılan Aliağa Petkimspor bugün 2'de 2 yapan lider CSM CSU Oradea'yı ağırlayacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelen müsabaka Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak. Ligde oynadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet elde eden İzmir temsilcisi, Avrupa arenasında Romanya temsilcisi rakibini yenerek hem liderliği devralmak hem de taraftarına çifte bayram yaşatmak için parkeye çıkacak.

ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ

MÜCADELE öğrencilere ücretsiz olacak. Temsilcimiz bu mücadelenin ardından grupta 5 Kasım'da yine Romanya ekibi Corona Brasov'la deplasmanda karşılaşacak.