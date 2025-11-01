Merkezefendi zorlu virajda

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon iç sahada sergilediği başarılı performansı dış sahaya yansıtamayan Merkezefendi Basket, bugün saat 13.00'te sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Evinde Bursaspor'u ve Trabzonspor'u mağlup edip deplasmanda Karşıyaka ve Efes'e diş geçiremeyen Denizli temsilcisi, geçtiğimiz hafta Manisa Basket'e konuk olduğu Ege derbisinden de 88-79'luk skorla eli boş dönmüştü. Bu sezon alt sıralardan uzak kalmak isteyen Denizli ekibi, zorlu karşılaşmada Beşiktaş'ı devirmeyi planlıyor.

KARTAL İKİ KULVARDA DA LİDER

Beşiktaş ise bu sezona iyi bir başlangıç yaptı. Ligde 5 maçtan da galip ayrılan siyah-beyazlılar, Anadolu Efes ile birlikte liderliği paylaşıyor. Bu sezon ülkemizi Eurocup'ta temsil eden Beşiktaş, burada da B Grubu'nda 5 maçta 4 galibiyetle zirvede. İstanbul ekibi, çarşamba günü konuk ettiği Fransız JL Bourg'u 90-60 gibi farklı bir skorla geçerek rakibine ilk yenilgisini tattırdı ve liderliği aldı. Merkezefendi Basket, yoğun bir fikstürde mücadele eden rakibini sahasında mağlup ederek tekrar çıkışa geçmek istiyor. Denizli ekibi, Beşiktaş'ın ardından bir başka İstanbul ekibi Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.