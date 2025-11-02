Tire FK evinde 1 puana razı

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta iki haftadır üç puana hasret Tire 2021 FK, grubun güçlü rakiplerinden Ayvalıkgücü Belediyespor'u ağırladığı karşılaşmada maçın henüz 10. dakikasında Hamit'in golüyle yenik dururuma düşmesine rağmen 74'te Atakan'ın penaltı golüyle 1 puanı kurtardı. 10'da Ufuk'un pasıyla topla ceza alanında buluşan Hamit Kurt plase bir vuruşla topu filelere bıraktı: 0-1. 53'te kaleci Siraç ile karşı karşıya akalan Baha topu filelere bırakmak yerine zor olanı seçerek yandan auta attı. 55'te Serkan uzaklardan kaleyi yokladı, sonuç alamadı. 74'te Atakan'ın ceza alanında düşürülmesinden kaynaklanan penaltı atışında topun başına geçen Atakan top ve kaleciyi farklı köşelere yolladı ve müsabakanın skorunu belirledi: 1-1.