Karşıyaka zirveyi sevdi

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta bu sezon camiasının desteğiyle kurduğu kadro taraftarıyla bütünleşen Karşıyaka, zirve yarışındaki en yakın rakiplerinden Uşakspor'u da 1-0 yendi, şampiyonluk yolunda namağlup liderliğini sürdürdü. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda kapalı ve maraton tribünü dolduran taraftarlarının müthiş desteğiyle sahaya çıkan Kaf-Kaf, galibiyet golünü Yasin Uzunoğlu'yla buldu. Grupta takipçilerinden Kütahyaspor'un kendisinden önce çıktığı müsabakada Altay'ı yenip 22 puana ulaştığı haftada hata yapmayan Karşıyaka, 23 puana yükselerek liderliğini korudu.

NAMAĞLUP İKİ TAKIMDAN BİRİ

Ligde 9 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlikle en iyi sezon başlangıcını yaparak 8 yıldır yer aldığı 3'üncü Lig'den kurtulmak için umutlarını artıran Karşıyaka, 3'üncü Grup lideri Sebat Gençlikspor'la birlikte ligin yenilgisiz iki takımından biri olarak kaldı. Galibiyeti taraftarıyla kutlayan yeşil-kırmızılılarda futbolcular da soyunma odasında teknik direktör Burhanettin Basatemür'ü tezahüratlarla karşıladı. Sezona 4'te 4'le başlayan, İzmir dışına çıkmadığı son 5 maçlık seriyi de 3 galibiyet, 2 beraberlikle geçen Karşıyaka bu hafta pazar günü yine iddialı takımlardan Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk olacak.