Milli takıma kötü haber

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son maçları öncesi üzücü bir haber geldi. Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Can Uzun, Bundesliga'daki Heidenheim maçında sakatlandı. Almanya Bundesliga'da hafta sonu oynanan Heidenheim-Eintracht Frankfurt mücadelesinde Can Uzun maça devam edemedi. 19 yaşındaki futbolcu, ilk yarıda yaşadığı sakatlığın ardından yerini Mario Götze'ye bıraktı. Eintracht Frankfurt'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Can Uzun, Heidenheim maçında kas sakatlığı yaşadı ve belirsiz süreyle sahalardan uzak kalacak. Geçmiş olsun Can!" ifadeleri yer aldı.

İKİ KRİTİK MAÇTA DA YOK

Sky Sports'ta yer alan haberde Can Uzun'un sahalara geri dönüşüyle ilgili bilgilere yer verildi. Milli futbolcunun en az 5 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. A Milli Takım'ın 15 Kasım'da Bulgaristan, 18 Kasım'da İspanya ile oynayacağı maçlarda Can Uzun'un forma giymesi beklenmiyor.