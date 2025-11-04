Müthiş şölen

İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) bağlı bir kuruluş olan İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSA) tarafından düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bugün voleybol ve futsal maçlarıyla başlayacak. Türkiye, ISSA'ya üye ülkelerin katılımıyla dört yılda bir gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunları'nın 6'ncısı olan Riyad 2025'te ilk mücadelesine voleybol branşında çıkacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, bugün İran ile saat 16.00'da karşı karşıya gelecek. Riyad'da Boulevard Arena'da oynanacak olan karşılaşmada Filenin Sultanları genç bir kadro ile mücadele edecek. Oyunlarda A Milli Erkek Voleybol Takımı, yarın 13.00'te Türkmenistan ile karşı karşıya gelecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı ise 6 Kasım Perşembe günü ikinci maçında saat 16.00'da Afganistan kozlarını paylaşacak.

KAPANIŞ 21 KASIM'DA

Organizasyonun resmi açılış töreni ise 7 Kasım'da Al-Janadriyah Hipodromu'nda yapılacak. 6. İslami Dayanışma Oyunları'na 57 ülkenin katılması bekleniyor. 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda atletizm, basketbol (3x3), voleybol, güreş, tekvando, halter, hentbol, judo, yüzme, binicilik, boks, karate, masa tenisi, deve yarışı, duatlon, eskrim, e-spor, futsal, ju-jitsu, muaythai, wushu branşlarına ek olarak para atletizm, para halter ve para yüzme olmak üzere toplam 24 spor dalında 245 madalya için mücadele edecek. 6. İslami Dayanışma Oyunları, 21 Kasım'daki kapanış töreniyle tamamlanacak.

MİLLİLER 20 SPOR DALINDA 212 SPORCUYLA YARIŞACAK

Türkiye, 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na 20 spor dalında 110 kadın ve 102 erkek olmak üzere toplam 212 sporcuyla katılacak. Milli sporcular, oyunlarda atletizm, para atletizm, basketbol (3x3), boks, eskrim, e-spor, güreş, halter, para halter, hentbol, jujitsu, judo, karate, masa tenisi, muaythai, tekvando, duatlon, voleybol, wushu ve yüzme dallarında madalya mücadelesine çıkacak.

EN BAŞARILI ÜLKE TÜRKİYE

Oyunlar tarihinin en başarılı ülkesi 239 altın madalyayla Türkiye olurken, Türkiye'yi 118 madalyayla İran, 114 madalyayla da Azerbaycan takip ediyor. Son olarak 9-18 Ağustos 2022 tarihlerinde Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda ise Türkiye, tarihi bir başarıya imza atarak 145 altın, 107 gümüş ve 89 bronz olmak üzere toplam 341 madalya ile oyunları birinci sırada tamamladı. Konya'da 54 ülkeden 4 bin 200 sporcunun yarıştığı organizasyon, Türkiye'nin İslami Dayanışma Oyunları tarihindeki en büyük başarısı oldu. Konya'da 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'yi 158 madalya ile Özbekistan, 133 madalya ile İran takip etti.

WUSHUCU BERNA'NIN GÖZÜ YİNE ZİRVEDE

Milli wushucu Berna Tut, ilk kez katılacağı Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'ndan altın madalya ile dönmek istiyor. Dünya kupası şampiyonluğu ve Avrupa şampiyonlukları olmak üzere birçok başarıya imza atan milli sporcu Berna, 2025 İslami Dayanışma Oyunları için hayli iddialı. Berna, "Wushu branşından 4 sporcu Türkiye'yi temsil edecek. İnanıyorum ki Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. Aylardır çok çalışıyorum. Allah'ın izni ile bu emeklerimin karşılığını almak istiyorum. Her sporcunun hedefi altın madalyadır. Ben de altın madalya için mücadele vereceğim. Nasibimde varsa altın madalyayı almak istiyorum. Bunun için çok çalıştım. Hedefim, ülkemi en iyi şekilde temsil ederek altın madalyayı buraya getirmek" ifadelerini kullandı.

3 BİN 500 SPORCU MÜCADELE EDECEK

Riyad'daki önemli organizasyonda Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri, Brunei Darusselam, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, Suriye, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Umman, Ürdün ve Yemen'den toplam 3 bin 500 sporcu madalya mücadelesi için ter dökecek.

MİLLİ BOKSÖRLERİN HEDEFİ ALTIN

Milli boksörler Ece Asude Ediz ve Berfin Kabak, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'ndan altın madalyalarla dönmeyi hedefliyor. Boksa zayıflamak için başladığını anlatan 22 yaşındaki Ece Asude Ediz, "Boksa başlamadan önce 80 kiloydum. Zayıflamak için babamın sayesinde başladım. İki yıl sonra yıldızlar kategorisinde 80 kiloda Avrupa şampiyonu oldum. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyon olmak istiyorum. İlk defa katılacağım, çok heyecanlıyım. Kadın boksörlerin adının duyulması çok güzel. Ben de daha iyi bir parçası olmak isterim" dedi. Ringe 65 kiloda çıkan 23 yaşındaki Berfin Kabak ise, "İki kamp yaptık. Kendimi hazır hissediyorum. Takım olarak da hazırız. İnşallah güzel sonuçla döneceğiz. Hedefim birincilik, buna inanıyorum. Hedefimiz altın." değerlenlendirmesinde bulundu.