Sarı-kırmızılılarda Yunus sakatlandı

Galatasaray'ın, geçtiğimiz cumartesi günü Trabzonspor ile oynadığı derbi maç sonrası sakatlık kabusu yaşandı. Ağrıları nedeniyle derbi mücadelesini tamamlayamayan Yunus Akgün'ün sahalara sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi. Dün MR'ı çekilecek olan yıldız oyuncunun yarın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynanacak olan Ajax maçında forma giymesi beklenmiyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı devam eden İlkay Gündoğan da zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak. Tedavisi tamamlanan Singo ise şans verilmesi halinde forma giyebilecek.