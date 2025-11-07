Fethiyespor evinde hasreti bitirecek

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçtiğimiz sezon kıl payı kaçırdığı Play-Off hedefine bu sezon ulaşmak isteyen Fethiyespor, 3 haftalık galibiyet hasretini bu hafta sahasında bitirmek istiyor. Son 3 maçta sadece 1 puan alarak düşüşe geçen ve 12 puanla 12. sıraya konumlanan Muğla temsilcisi, bu hafta sonu seyircisi önünde 17 puanlı Aksaray Belediyespor'u ağırlayacak. Bu kritik karşılaşmayı kazanmanın hesaplarını yapan Selahaddin Dinçel'in öğrencileri, hem 2 puan hasretini sona erdirmek hem de Play-Off hattıyla aradaki farkı eriterek tekrar çıkışa geçmeyi planlıyor.