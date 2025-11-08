Denizli İdmanyurdu Tire’yi ağırlayacak

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 2 haftada Bornova 1877'yi 1-0, Söke 1970'i 3-2 (D) mağlup ederek zirve yarışını sürdüren 3'üncü sıradaki Denizli İdmanyurdu bugün seyircisi önünde 9'uncu basamakta yer alan Tire 2021 FK ile karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak 10'uncu hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Evinde çıktığı 4 karşılaşmayı da kazanan 20 puanlı Denizli temsilcisi, 5'te 5 hedefiyle sahaya çıkacak. Son 3 karşılaşmadan 1 puan çıkarabilen 13 puanlı İzmir temsilcisi ise kötü gidişe son vermeye çalışacak.