Tire FK havalı Denizli İY yaralı

3. Lig 4. Grup'ta kendine üst sıralarda yer bulmaya çalışan Tire 2021 FK, 10. hafta mücadelesinde büyük bir sürpriz imza atarak zirve yarışı içindeki Denizli İdmanyurdu Gürellerspor'u kendi saha ve seyircisi önünde 1-0 yendi, rakibine çelme taktı. Son 3 maçta üst üste toplam 8 puan kaybeden sarı-kırmızılılar, uzun bir aradan sonra ilk kez hanesine 3 puan birden yazdırmayı başardı. Karşılaşmanın ardından büyük bir sevinç yaşayan Tire galibiyeti teknik direktör Ufuk Uysal ile Yönetim Kurulu başkanı Özkan Karadaş'a armağan etti.