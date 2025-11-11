Bahis soruşturmasında 8 tutuklama

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, bu kapsamda adliyeye sevk edilen 17'si hakem, 1'i gazeteci ve Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya olmak üzere toplamda 19 kişi tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Soruşturma kapsamında, hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı, Yasin Şen ile Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya hakkında 'Görevi Kötüye Kullanma' ve 'Müsabaka Sonucunu Etkileme' suçlarından; gazeteci Umut Eken hakkında ise sosyal medyada kaynağı belirsiz ve manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge yayımladığı iddiasıyla 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçundan gözaltı kararı verilmişti.

ÖZKAYA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Hakemler Erkan Arslan, Yakup Yapıcı, Nevzat Okat, Baran Karaman, Ahmet Kıvanç Kader, Nurullah Bayram ile Gazeteci Umut Eken çıkarıldıkla rı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın ifade ve sorgu işlemlerinin tamamlandığı ifade edilirken, ifadesinde, herhangi bir bahis sitesine üyeliği olmadığını, Eyüpspor-Altınordu maçıyla ilgili yasal bildirimleri yaptığını, G.Birliği kalecisi hakkında gelen bilgiyi G.Birliği kulübü yöneticilerine aktardığını söyledi. Özkaya, kendisine itibar suikasti yapıldığını, suçsuz olduğu halde mağdur edildiğini ifade etti. Bu arada PFDK, üst klasman hakemi Zorbay Küçük'ün idari tedbirinin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verdi.