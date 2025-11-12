Ege’yi bahis vurdu! KSK’den 7 futbolcu var!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun bahis soruşturmasında 1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesiyle birlikte Ege'deki futbol kulüpleri de büyük şok yaşadı. Sevk edilen isimler arasında 21 Ege kulübünden tam 145 futbolcu da yer alıyor. Ege ekiplerinden Muğlaspor, Somaspor, Uşakspor, Tire 2021 FK'dan 10'ar futbolcu ile ilk sırada yer alırken Ayvalıkgücü Belediyespor'dan 9, Altay, Aliağa FK, Bornova 1877, Söke 1970 SK, Denizli İdmanyurdu'ndan 8'er, Karşıyaka, Altınordu, Bucaspor 1928, Fethiyespor ve Balıkesirspor'dan 7'şer, Menemen FK, İzmir Çoruhlu FK'dan 6'şar mevcut futbolcu bahis nedeniyle PFDK'lık oldu. Süper Lig'deki tek Ege temsilcisi Göztepe'den İzzet Furkan Malak ve Uğur Kaan Yıldız bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya verildi. 1'inci Lig lideri Bodrum FK'dan da Ali Aytemur ve Berşan Yavuzay olmak üzere yine iki isim bahisten kurula sevk edildi. 1'inci Lig'de düşme hattında bulunan Manisa FK'dan Kadir Kaan Yurdakul, Bartu Göçmen, Fırat İnal ve Samet Karabatak yine PFDK'ya gitti. Türkiye'de profesyonel liglerin en yaşlı oyuncusu olan, liglerde ve Türkiye Kupası'nda gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da elinde bulunduran 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Altay'ın emektar golcüsü Murat Uluç da bahisten PFDK'lık olması dikkat çekerken transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayıp 3'üncü Lig'de amatöre düşme sınırında yer alan ekipten Caner Baycan, Onur Efe, İsa Toygar Ekinci, Ali Kızılkuyu, Ulaş Hasan Özçelik, Oktay Özdede, Ozan Evrim Özenç de var.

KSK'DEN 7 FUTBOLCU

Karşıyaka'dan ise Yasin Uzunoğlu, Mücahit Aslan, Muharrem Tunay Meral, Erhan Öztürk, Hıdır Aytekin, Harun Kaya ve Erol Zöngür bahis hesabı olduğu tespit edilen futbolcular arasında yer alıyor. 'İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu' mottosu olan Türk futbolunun yetiştirici kulübü olup 2'nci Lig'de düşme hattında yer alan Altınordu'dan İzlem Anıl Balakkız, Uğur Çetinkaya, Tugay Güner, Hasan Berat Kayalı, Umut Keseci, Mustafa Kocabaş ve bu sezon 6 penaltı kurtaran 20 yaşındaki kaleci Arif Şimşir listede.

'FUTBOLCULARIMIZ YURT DIŞINA YASAL BAHİS OYNAMIŞ'

Muğlaspor, futbolcularla ilgili başlayan bahis soruşturması ve yargılama sürecinin masumiyet karinesi ilkesine bağlı kalarak süreç şeffaf yönetilmesini talep etti. 10 futbolcusu sevk edilen ekipte yönetimin, "Elde edilen bilgilere göre sevk edilen futbolcularımızın çoğunluğu, yurt dışı maçlarına yasal bir platform üzerinden bahis oynamıştır. Bu futbolcularımızın bugüne kadar formalarını giydikleri takımlarının maçlarına bahis yapmadığı açıkça ortadadır" ifadeleri dikkat çekti.

UEFA, TFF İLE TEMAS HALİNDE

UEFA, futboldaki bahis soruşturmasına ilişkin TFF ile temas halinde olunduğunu bildirdi. UEFA Basın Birimi, "Şu aşamada başka bir yorumumuz bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı. UEFA ve FIFA daha önce FIFA kokartı taşıyan Zorbay Küçük'ün soruşturmaya dahil edilmesi üzerine harekete geçmişti. MHK Başkanı, UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti'ye bilgi vermişti. Küçük'ün, UEFA'nın atadığı bir karşılaşmada görev alması beklenirken bu görevin kendisinden alındığını UEFA'dan gelen e-posta yoluyla öğrendiği belirtildi.