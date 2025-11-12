Turkuvaz medya’da ödül yağmuru!

TURKUVAZ Medya tarafından her yıl düzenlenen ve Türkiye'nin spor ekosistemini bir araya getiren Turkuvaz Medya Spor Zirvesi ve Spor Ödülleri Töreni, İstanbul'da üst düzey konukların katılımıyla gerçekleştirildi. Spor dünyasının önde gelen isimlerini buluşturan zirvede, Türk sporunun geleceği, uluslararası başarılar ve spor ekonomisindeki dönüşüm ele alındı. Zirvede; T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Ultra- Maraton Yüzücüsü Bengisu Avcı gibi spor dünyasının önemli temsilcileri yer aldı.

ASLAN DAMGA VURDU

Zirvede Süper Lig'in en iyilerine verilen "Fotomaç Süper Lig'in En İyileri" ödülleri de belli oldu. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray yine bütün ödülleri topladı. Yılın takımı ve Ziraat Türkiye Kupası Başarı ödülleri sarı-kırmızılı ekibe giderken, yılın başkanı Dursun Özbek, yılın teknik direktörü Okan Buruk, yılın kalecisi Uğurcan Çakır, yılın sol stoperi Abdülkerim Bardakçı, yılın sol kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, yılın ön liberosu Torreira, yılın golcüsü ise Victor Osimhen'e verildi. Zirvede ayrıca F.Bahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Samsunsporlu oyuncular da ödellendirildi.

LEJYONERLERE ÖZEL ÖDÜL

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a onur ödülü verilirken, Türk futboluna Üstün Hizmet Ödülü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na, Türk voleyboluna Üstün Hizmet Ödülü TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a gitti. Ayrıca Fotomaç Gazetesi Ödül Ödülü, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya verilirken Türk futbolunun tanıtım ödülü; Arda Güler ve Kenan Yıldız'a, en iyi lejyoner ödülü de Hakan Çalhanoğlu'na verildi.

İŞTE FUTBOLUN OSCARLARI

Turkuvaz Medya Onur Ödülü: Dr. Osman Aşkın Bak

■ Türk Futboluna Üstün Hizmet Ödülü: İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu

■ Türkiye Voleyboluna Üstün Hizmet Ödülü: Mehmet Akif Üstündağ

■ Fotomaç Özel Ödülü: Vincenzo Montella

■ En İyi Lejyoner Ödülü: Hakan Çalhanoğlu (Inter)

■ Türk Futbolunu Tanıtım Ödülü: Arda Güler (R.Madrid), Kenan Yıldız (Juventus)

■ Süper Lig Yılın Takımı: Galatasaray

■ Ziraat Türkiye Kupası Başarı Ödülü: Galatasaray

■ Yılın Kulüp Başkanı: Dursun Özbek (G.Saray)

■ Yılın Teknik Direktörü: Okan Buruk (G.Saray)

■ Yılın Fark Yaratan Teknik Direktörü: Eyüp Saka (Trabzonspor U19)

■ Yılın Yeni Nesil İletişim Ödülü: Trabzonspor

■ Yılın Kalecisi: Uğurcan Çakır (G.Saray)

■ Yılın Sol Stoperi: Abdülkerim Bardakçı (G.Saray)

■ Yılın Orta Saha Oyuncusu: İsmail Yüksek (F.Bahçe)

■ Yılın Sol Kanat Oyuncusu: Barış Alper Yılmaz (G.Saray)

■ Yılın Sağ Stoperi: Milan Skrinlar (F.Bahçe)

■ Yılın Sağ Beki: Zeki Yavru (Samsun)

■ Yılın Ön Liberosu: Lucas Torreira (G.Saray)

■ Yılın Sağ Kanat Oyuncusu: Oleksandr Zubkov (Trabzon)

■ Yılın On Numarası: Rafa Silva (Beşiktaş)

■ Yılın Golcüsü: Victor Osimhen (G.Saray)

■ Yılın En İyi Dijital Spor Haber Sitesi Ödülü: aspor.com.tr, fotomac.com.tr ve sabah.com.tr