Göz-göz’ün gururu Melis

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Göztepe'nin 14 yaşındaki pasörü Melis Erdoğan, genç yaşına rağmen A takımda gösterdiği başarılı performans ile herkesi kendine hayran bırakıyor. Ligin en genç oyuncusu unvanını taşıyan genç pasör, cesareti, çalışkanlığı ve karakteriyle şimdiden gönülleri fethetti.

CİMNASTİKLE BAŞLADI

Yıllar sonra yeniden Sultanlar Ligi'ne dönen Göztepe, bu sezon bir gururu daha yaşıyor. Sarıkırmızılı kulübün altyapısından yetişen 2010 doğumlu Melis Erdoğan, A Takım formasını ilk kez giyerek kulüp tarihine geçti. Midi takımından bu yana Göztepe formasıyla mücadele eden genç yetenek, 4 Nisan 2025'te profesyonel sözleşmeye imza atmıştı. Küçük yaşta cimnastikle spora başlayan Melis, esneklik ve denge yeteneğini kısa sürede voleybola taşıdı. Henüz 10 yaşındayken topu ilk eline aldığında antrenörleri onun farklı bir potansiyele sahip olduğunu anlamış. Melis o günleri şu sözlerle anlatıyor: "Cimnastik yaparken zaten sporu çok seviyordum ama voleybol topuna dokunduğum ilk günü hiç unutmuyorum. Kendime söz verdim. Bir gün bu formayla A Takım'da oynayacağım. Şimdi o hayali yaşıyorum. Bazen salona girdiğimde tribünlere bakıyorum, kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor."

EN KÜÇÜK FAKAT EN OLGUN

Sultanlar Ligi'nde parkeye adım atmak her genç oyuncu için kolay değil. Ancak Melis, yaşının çok ötesinde bir olgunlukla oynuyor. Takım arkadaşları onu "salondaki en küçük ama en olgun isim" olarak tanımlıyor. Melis ise mütevazı: "Benim için önemli olan yaştan çok takımın bir parçası olabilmek. Ablalarımla oynamak bana inanılmaz şeyler katıyor. Onlardan sürekli bir şeyler öğreniyorum. Maçtan sonra soyunma odasında beni tebrik ettiklerinde gururlanıyorum ama ertesi gün yeniden sıfırdan başlıyorum."

VOLEYBOL ONUN TUTKUSU

Okul ve spor hayatını birlikte yürütmek ise kolay değil. TED Koleji'nde okuyan sabahları okulda derslerde, akşamları ise sahada ter döken genç sporcu, disiplinini hiç kaybetmiyor. Sabah okuluna gidip bazen antrenmanlara yetişmek için çabaladığını söyleyen Melis, "Bazen gerçekten çok yoruluyorum ama sahada bütün yorgunluğum geçiyor. O topa dokunduğumda sanki yeniden enerji doluyorum. Okulda da voleybol konuşuluyor, öğretmenlerim ve arkadaşlarım beni destekliyor. Bazen defterlerimin kenarına voleybol topları çiziyorum, çünkü bu spor hayatımın bir parçası" dedi.

HEDEFİM A MİLLİ TAKIM

GÖZTEPE'NİN genç sultanı Melis Erdoğan, hem sahada hem de derslikte gösterdiği azimle, genç yaşına rağmen çevresindekilere ilham veriyor. Ligin en genç sporcusu, Türk voleybolunun geleceğine de umut oluyor. Melis, "Bir gün A Milli Takım'da oynamak istiyorum. Ay-yıldızlı formayı giymek benim en büyük hayalim. Bu yolda çok çalışıyorum. Her idman, her maç, benim için bir adım daha ileriye gitmek demek. Küçük yaşta başladım ama biliyorum ki büyük işler başarmak için yaş değil, inanç ve emek önemli" dedi.

GÖZTEPE AİLEM GİBİ

MELİS'İN disiplini hem okulunda hem kulübünde takdirle karşılanıyor. Pes etmeyen karakteriyle dikkat çeken genç pasör, "Göztepe benim için sadece bir kulüp değil, ailem gibi. Burada büyüdüm, burada öğrendim" diyor.