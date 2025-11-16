Aliağa kaderini çizecek

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa FK bir yandan PFDK'nın vereceği kararı beklerken, bir yandan da kendi kaderini çizmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bahis skandalına karıştığı gerekçesiyle 8 futbolcusu PFDK'ya sevk edilen sarı-siyahlıların kulağı gelecek haberde. Bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen Eray Akar, Kubilay Anteplioğlu, Hakan Demir, Kadir Kurt, Sergen Piçinciol, Muammer Sarıkaya, Mehmet Uysal ve İbrahim Yılmaz'dan gelecek habere göre İzmir ekibinin kurmayları transfer için gaza basacak.

LİDERİN 4 PUAN ALTINDA

ALİAĞA Futbol Kulübü, ilk yarının son beş maçında sırasıyla Isparta 32 Spor (D), Kırklarelispor, Menemen Futbol Kulübü (D), Aksaray Bld ve Bursaspor (D) ile karşılaşacak. Sarı-siyahlılar, bu maçlarda alabileceği tüm puanları toplayarak araya iddialı girmek istiyor.