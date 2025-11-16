Bucaspor 1928’in eli kolu bağlandı

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler geçiren ve 11 maç sonunda topladığı 3 puanla son sırada yer alan Bucaspor 1928, PFDK'dan gelecek olan kararı bekliyor. İki sezondur süren transfer yasağı nedeniyle zor günler yaşayan sarılacivertliler, bir de bahis skandalıyla sarsıldı. Sezon başında yönetimde yaşanan belirsizlik nedeniyle bir çok oyuncusunu kaybeden İzmir temsilcisi, alt yapı destekli kadrosuyla varoluş mücadelesi veriyordu. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamış olduğu bahis sarmalının ardından yedi oyuncusu PFDK'ya sevk edilen Bucaspor Buğra Akçagün, Şerif Doğan, Aybars Gök, Umut Hepdemirgil, Muzaffer Buğra Hotur, Ali Emir Pervanlar ve Hasancan Yıldız için verilecek kararı bekliyor.