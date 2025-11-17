Aydın’ın Sultanları kayıp

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, ligin güçlü ekiplerinden VakıfBank'a 3-0 kaybetti. Ligde 4'te 4 yaparak liderlik koltuğunda oturan VakıfBank, maça etkili başlarken ilk seti 25-20 kazandı. Güçlü rakibine karşı hücum yapmakta zorlanan Aydın BŞB, ikinci sette de etkili olamadı. VakıfBank baştan sona üstün olduğu seti 25-20 önde tamamladı. Son sette de gücünü sahaya yansıtan VakıfBank, seti 25-19, müsabakayı da 3-0 kazandı. Ligde sadece bir galibiyeti bulunan Aydın'ın Sultanları, VakıfBank karşısında ligdeki 4'üncü yenilgisini alırken, taraftarlarını ise oldukça üzdü.