Denizli İdmanyurdu takviye yapacak

Türkiye'de futbol dünyasını sarsan bahis skandalına ilişkin soruşturma sürerken, bu sezon ilk kez profesyonel liglerde mücadele eden Denizli İdman Yurdu'ndan da 8 futbolcu PFDK'ya sev edildi. Liglerin iki hafta ertelenmesine neden olan soruşturmada PFDK aldığı kararı açıklarken, disipline sevk edilen Denizli İdman Yurdu futbolcularından Burak Aktan, Talha Aydemir, Arde Furkan Cirit, Cihangir Çağlayan, Mehmet Deveci, Mehmet Berke Yanmaz, Mikail Efe Kartal ve Alihan Vural hakkında henüz karar verilmedi. Yaşanan gelişmenin ardından Denizli İdman Yurdu Kulübü, takımdan eksilen oyuncuların yerine transfer çalışmalarına başlarken, açıklanacak cezalara göre takıma takviyeler yapacağı öğrenildi.