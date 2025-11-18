Arda Güler için City’den çılgın teklif

İspanyol devi Real Madrid'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin beğenisini kazanan 20 yaşındaki milli oyuncu Arda Güler ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Fichajes'te yer alan habere göre; Arda Güler'e hayranlığını her fırsatta dile getiren Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola yönetimden genç yıldızın transfer edilmesini istedi. Haberde, harekete geçen Manchester City'nin Arda Güler'i kadrosuna katmak için yaklaşık 100 milyon Euro'luk bir bedeli gözden çıkardığı ve bu doğrultuda hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi. Real Madrid'in de Xabi Alonso'nun ısrarla 11'de şans verdiği Arda Güler'i satmaya sıcak bakmadığı aktarıldı. Real Madrid ile bu sezon 16 maça çıkan Arda, 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.