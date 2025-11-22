Milliler şampiyon

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliği yaptığı 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kazakistan'ı 34-31 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu elde etti. Prince Faisal bin Fahad Olimpik Kompleksi'ndeki final maçında Kazakistan ile karşı karşıya gelen A Milli Kadın Hentbol Takımı, müsabakasının ilk yarısını 14-12 önde tamamladı. Oldukça çekiş çekişmeli geçen mücadeleyi de 34-31 kazanan ay-yıldızlılar, Riyad 2025'i altın madalya ile tamamladı.

NAMAĞLUP GELEN ZAFER

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'ndan sonra Riyad'da da birinci olarak üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Organizasyona A Grubu'nda başlayan ay-yıldızlılar, sırasıyla İran, Maldivler ve Gine ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlılar, İran'ı 36-28 mağlup ederek turnuvaya iyi bir giriş yaptı. İkinci maçında Maldivler'i 63-13'lük tarihi bir farkla yenen milliler ikide iki yaptı. Üçüncü maçında da Gine'yi 36-24 mağlup eden ay-yıldızlılar, grubunu namağlup bitirdi. Yarı finalde B Grubu'ndan Özbekistan ile eşleşen milliler, bu maçı da 39-22 kazanarak finale yükselmişti.