Kartal tatsız tuzsuz

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de aldığı sonuçlarla beklentilerin altında kalmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar, son olarak sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak kritik bir puan kaybı daha yaşadı. Kara Kartal'ın son haftalardaki en dikkat çekici sorunu ise öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü koruyamaması oldu. Siyah-beyazlılar, puan kaybettiği son 5 karşılaşmanın tamamında ilk golü atsa da bu süreçte skoru koruyamadı ve 12 puandan oldu. Galatasaray derbisinde Beşiktaş 1-0 öne geçti ancak yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayan rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Gençlerbirliği maçında ise siyah-beyazlılar 1-0 öne geçtiği müsabakayı 2-1 kaybetti. Kasımpaşa deplasmanında da Kartal 1-0 öne geçti ancak karşılaşma 1-1 sonuçlandı.

ZİRVEDEN UZAKLAŞTI

Fenerbahçe derbisinde ise 2-0'lık üstünlüğüne rağmen skoru koruyamayan Kara Kartal, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Son olarak Samsunspor karşılaşmasında ikinci yarıda 1-0 öne geçen siyah-beyazlılar, üstünlüğünü koruyamayarak maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş böylece son 7 haftada puan kaybettiği 5 maçta da ilk golü atmasına rağmen kayıplarını engelleyemedi ve zirvenin de 11 puan gerisine düştü.