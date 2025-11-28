  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Karşıyaka yeni bir galibiyet serisi istiyor

Karşıyaka yeni bir galibiyet serisi istiyor

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirveyi Kütahyaspor'a kaptıran Karşıyaka, bu hafta sahasında oynayacağı Denizli İdmanyurdu maçıyla yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Son 3 maçında Altay ile berabere kalıp Uşakspor'u yendikten sonra Ayvalıkgücü deplasmanından da 1 puanla dönen Kaf-Kaf, liderliği bu haftaları kayıpsız geçen Kütahyaspor'a kaptırdı. Hala grubun tek namağlup takımı olan yeşil-kırmızılılar, seyircisinin de desteğiyle Denizli ekibini yenerek hem çıkışa geçmeyi hem de yeni bir galibiyet serisine başlamayı hedefliyor.

