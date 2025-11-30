3. Lig’de zorlu pazar

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Futbol Federasyonu'nun liglerde başlattığı bahis soruşturmasından önce son olarak evinde Balıkesirspor'a 1-0 yenilip düşme hattına gerileyen Altay deplasmanda alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Alanya 1221 ile kozlarını paylaşacak.

Alanya Milli Egemenlik Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı Oğuzhan Demir yönetecek. Siyah-beyazlı takımda bahis soruşturması nedeniyle sezonu kapatan Murat Uluç, Onur Efe ve Ali Kızılkuyu'nun yanı sıra Caner, İsa, Oktay, kaleciler Ulaş ve Ozan forma giyemeyecek.

İzmir ekibinin kalesini Semih koruyacak. Ligde saat 13.00'te başlayacak maçlarda Söke 1970 SK ile Bornova 1877, Didim Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Ayvalıkgücü Belediyespor da Kütahyaspor deplasmanına çıkacak. Aldığı 5 galibiyetle Play- Off yarışına ortak olan Balıkesirspor, 1 basamak üzerinde Play-Off potasındaki Uşakspor'u 17.00'de Balıkesir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak. Alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan İzmir Çoruhlu FK aynı saatte Bornova Stadı'nda Afyonspor'u konuk edecek.