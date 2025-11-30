Büyük buluşma yakın

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un milli futbolcusu Kenan Yıldız, İspanyol devi Real Madrid'e transferi ile ilgili her yeni gün bir iddia ortaya atılıyor. As gazetesinin haberine göre Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso, Leverkusen'in başındayken Türk yıldızı transfer etmek istemiş ancak o dönemde gerçekleşmemişti. Bu transferden vazgeçmeyen Xabi Alonso şimdi de oyuncuyu Real Madrid'de görmek istiyor. Türkiye'de birçok futbolseverin Kenan Yıldız'ın Real Madrid formasını giymesini istediği belirtildi. Özellikle Arda Güler ile Kenan Yıldız'ı aynı takımda görmek isteyen taraftarlar bu transferin gerçekleşmesini istiyor. Juventus'un kilit oyuncusu haline gelen Kenan, 75 milyon Euro'luk piyasa değeriyle en pahalı Türk futbolcu konumunda.