Ege derbisi Karşıyaka’nın

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta Karşıyaka, bahis skandalı nedeniyle liglere verilen iki haftalık aranın ardından Ege derbisinde ağırladığı Denizli İdmanyurdu Gürellerspor'u 2-0 mağlup etti.
Son maçında Ayvalıkgücü Bld ile berabere kalarak zirveyi kaybeden yeşil-kırmızılılar, bu sonuçla maç fazlasıyla koltuğu geri aldı. Denizli ekibi ise Tire 2021 FK'nın ardından Karşıyaka'ya da yenilerek Play-Off yarışında yara aldı.
29. dakikada Ensar uzaklardan kaleye vurdu, top yandan auta gitti. 34'te Adem sağ kanattan harika çalımlarla son çizgiye inip içeri çevirdi, Hamza topu ağlara yolladı: 1-0. 36'da defansın arkasına sarkan Hamza yerden içeri çevirdi, Onur arka direkte topu filelere gönderdi: 2-0.
İKİNCİ YARI GOL OLMADI
60'ta Tolga uzak mesafeden şutunu çekti, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 62'de defansın arkasına atılan uzun topla buluşan Namık Barış çaprazdan şutunu çekti, kaleci Mert gol izni vermedi. 69'da Denizli ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Onur gelişine vurdu, top az farkla oyun alanını terk etti. 81'de sağ kanattan gelen ortaya Hüseyin Akın kafayı vurdu, top yandan auta gitti. Maç 2-0 sona erdi.
CİCİBAŞ TARAFTARLA BİRLİKTE İZLEDİ
Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, mücadeleyi protokol tribünde değil, taraftarlarla birlikte maraton tribünde takip etti. Taraftarlarla birlikte Kaf-Kaf çeken Cicibaş, tribündekilerle bol bol fotoğraf çektirdi. Liglere verilen ara sonrası ilk karşılaşmada Karşıyaka taraftarları Alsancak Stadı'ndaki yerini aldım 5 bine yakın futbolsever 90 dakika boyunca yeşil-kırmızılılara itici güç oldu.
2 HOCADAN FARKLI 11'LER
Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, bahis soruşturması sebebiyle 7 as oyuncusunun ceza alması sonrası, Denizli İY karşılaşmasında farklı bir 11 ile sahaya çıktı. Liglere verilen ara öncesi oynanan Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasının 11'inden 8 farklı isim dün Ege derbisinde görev aldı. Genç futbolcular Sadri Ege, Arda Baran, Adem Yeşilyurt ve Samet Sargın bu sezon ilk kez 11'de şans buldu. Konuk Denizli ekibinde ise 2 değişiklik vardı. Talha Aydemir ve Cihangir Çağlıyan'ın yerine Kemal Bayrak ve Burak Engin as kadroda sahaya çıktı.