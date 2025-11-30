Ege derbisi Karşıyaka’nın

2 HOCADAN FARKLI 11'LER

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, bahis soruşturması sebebiyle 7 as oyuncusunun ceza alması sonrası, Denizli İY karşılaşmasında farklı bir 11 ile sahaya çıktı. Liglere verilen ara öncesi oynanan Ayvalıkgücü Belediyespor karşılaşmasının 11'inden 8 farklı isim dün Ege derbisinde görev aldı. Genç futbolcular Sadri Ege, Arda Baran, Adem Yeşilyurt ve Samet Sargın bu sezon ilk kez 11'de şans buldu. Konuk Denizli ekibinde ise 2 değişiklik vardı. Talha Aydemir ve Cihangir Çağlıyan'ın yerine Kemal Bayrak ve Burak Engin as kadroda sahaya çıktı.

DİĞER