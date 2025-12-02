Altay’da hayal kırıklığı

3'üncü lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda kendisi gibi alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Alanya 1221'e 1-0 mağlup olan Altay, düşme hattından kurtulamadı. Kütahyaspor (D) ve Balıkesirspor'un ardından Alanya temsilcisine yenilerek üst üste 3'üncü maçını kaybeden İzmir temsilcisi 11 hafta sonunda 6 puanda kalarak 15'inci sıraya geriledi. Siyahbeyazlıların kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 3'e yükseldi. Bu sezon sadece 1 kez galibiyet alan Altay, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet görerek amatör kümeye düşme korkusu yaşamaya başladı. Son 3 karşılaşmada gol atamayan Altay, ilk yarının son 4 haftasında Eskişehir Anadoluspor, İzmir Çoruhlu FK (D), Nazillispor ve Afyonspor'la (D) kozlarını paylaşacak.