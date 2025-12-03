Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'nın süper ikilisi Seçim Can Koç ve Efe Taylan Altunkara, sergiledikleri üstün performansla takımın en büyük itici gücü hâline geldi. Seçim Can , bu sezon çıktığı 14 maçta kaydettiği 7 golle adeta takımın gol makinesi konumuna geldi. Kritik anlarda sahneye çıkması ve maçın kaderini değiştiren gollere imza atması, onu Menemen FK'nın vazgeçilmez isimlerinden biri yaptı. Hücum hattındaki bir diğer önemli isim olan Efe Taylan ise oyuna hem gol hem asist anlamında yaptığı katkıyla takım dengesini sağlayan kilit oyunculardan biri. 4 gol ve 2 asistle skora doğrudan etki eden genç futbolcu, takımın hücum çeşitliliğini artırıyor. Bu sezon Menemen FK'nın attığı 22 golün 13'üne doğrudan etki eden bu ikili, performanslarıyla adeta Menemen'i yeniden şahlandırdı.