Trabzonspor’un Göztepe kafilesi belli oldu!

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan taktik çalışmasıyla hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da maç kafilesinde 21 oyuncu yer aldı. Tedavileri süren Savic ve Visca'nın yanı sıra ameliyat olan Baniya ve sarı kart cezalısı Oulai de Göztepe müsabakasında forma giyemeyecek.

Antrenman öncesinde, Fransız orta saha Tim Jabol Folcarelli için doğum günü pastası kesilerek kutlama yapıldı.

Karadeniz ekibinin Göztepe maçı kafilesinde yer alan 21 futbolcu şöyle:

"Andre Onana, Ahmet Doğan Yıldırım, Onuralp Çevikkan, Wagner Pina, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Oleksandr Zubkov, Onuralp Çakıroğlu, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Paul Onuachu, Danylo Sikan."