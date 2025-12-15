Burhan Eşer’den 3 değişiklik geldi

BODRUM FK Teknik Direktörü Burhan Eşer geçen hafta Bandırmaspor deplasmanından yenilgiyle ayrılan kadroda değişikliğe gitti. Eşer, on birde üç değişiklik birden yaparak dizilişte rotasyon yaptı. Savunmada Cenk'in yerine Imeri forma giyerken, Dimitrov'un yerine Brazao, Yusuf'un yerine de Ali forma giydi. Bodrum FK 'da bahis soruşturması nedeniyle hak mahrumiyeti cezaları alan Ali Aytemur ve Berşan Yavuzay'ın yanı sıra PFDK'ya tedbirli sevk edilen Gökdeniz Bayrakdar ile Yusuf Sertkaya, Erzurum'da forma giyemedi. Sakatlanıp ameliyat olan forvet Celal Dumanlı'da Erzurum'da takım arkadaşlarını yalnız bıraktı.