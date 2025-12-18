Baki’den flaş sözler

FENERBAHÇE'DE bir dönem Ali Koç'un en yakın yöneticilerinden olan Selahattin Baki ilginç bir itirafta bulundu. Baki, Fenerbahçe'de yöneticilik yaptığı dönemde Jorge Jesus'un Samet Akaydın için yönetime baskı yaptığını; Torreira ve Mertens'i kısa boylu diyerek istemediğini, ayrıca Mauro Icardi ve Zaniolo'nun da Fenerbahçe'ye teklif edildiğini söyledi. Baki, kendilerinin özel yaşamı nedeniyle Arjantinli golcüyü o dönem istemediklerini belirtirken Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Torreira içinde , "Torreira'da ilk bize önerildi. Onun için de Jesus, 'Uzun boylu oyuncu istiyorum' dedi ve transferi gerçekleşmedi." ifadelerini kullandı.

LEWANDOWSKİ ÇIKMAZI

BU arada F.Bahçe'nin gündeminde olan Barcelona'dan Robert Lewandowski ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. BBC'nin haberine göre Polonyalı yıldız, MLS ekibi Chicago Fire ile görüşme gerçekleştirdi ve bu temasın oldukça olumlu geçtiği belirtildi.