Fenerbahçe’de şok sakatlık! Beşiktaş maçında olmayacaklar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı.

Sarı-laciverliler Tedesco şu 11'le sahaya çıktı: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Talisca, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran.

Eyüpspor ise; Felipe, Serdar Gürler, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Mujakic, Stepanenko, Yalçın Kayan, Dragus, Thiam, Umut Bozok ilk 11'i ile sahaya çıktı.

İKİ YILDIZ KADRODA YOK

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Archie Brown ve Edson Alvarez maç kadrosunda yer almadı. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Domenico Tedesco, karşılaşma öncesi kötü haberi verdi. İtalyan teknik adam yaptığı açıklamada iki futbolcunun Beşiktaş maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.