Kara Kartal Rize önünde

SÜPER Lig'de zirve yarışından uzak kalan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 5. sırada girdi. Son 5 maçta sadece 2 kez kazanabilen Kara Kartal, Karadeniz temsilcisini yenerek ligin ilk yarısını üç puanla kapatmak istiyor.

TAKIMDA 5 EKSİK VAR

SİYAH-BEYAZLILARDA 5 oyuncu, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Mustafa Hekimoğlu, Jota Silva ile Cengiz Ünder'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'na giden Ndidi ile El Bilal Toure bugün sahada olamayacak. Siyahbeyazlılarda bir süre önce takımla çalışmalara başlayan Portekizli yıldız Rafa Silva konusunda ise son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek.