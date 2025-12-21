Aslan kayıp istemiyor

GALATASARAY, Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son maçında bugün sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Aslan, Kasımpaşa karşısında galip gelerek devreyi lider tamamlamayı hedefliyor. Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Lucas Torreira, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Uruguaylı oyuncu, kart görmesi halinde ligin 18. haftasındaki G.Antep FK maçında forma giyemeyecek. Sarı-kımzılılılar, iç sahada oynadığı Süper Lig'deki son 26 maçında yenilgi yaşamadı.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR G.SARAY'DA

Kasımpaşa maçı öncesi kritik eksikler bulunuyor. Tedavilerine devam edilen Wilfried Singo ve Berkan Kutlu, forma giyemeyecek. Kaan Ayhan ve Uğurcan Çakır'ın durumu ise maç saatinde belli olacak. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs ise Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için Kasımpaşa'ya karşı görev alamayacak. Osimhen'in ayrıca kart cezası da bulunuyor. Konuk takımda da Haris Hajradinovic, Cafu ve Andri Fannar Baldursson, Ben Ouanes ile Adem Arous yok.