Ege derbisinde Petkim güldü

Basketbol Süper Lig'in Egeli ekiplerinden Manisa Basket ve Aliağa Petkimspor, 12. haftada Manisa'da karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçı uzatmada konuk ekip kazanarak çok kritik bir galibiyet aldı. Dengeli geçen maçın ilk çeyreği 22-25, devre de 51-50 sona erdi. Üçüncü çeyreğin son bölümünde hücumda yüzdesini artıran Petkim son çeyreğe girilirken 5 sayılık fark yakaladı: 68-73. Dördüncü periyodun başında Manisa Basket Johnson'un sayılarıyla öne geçti. Son bölümde 6 sayı farktan geri gelen Aliağa Petkim bulduğu üçlükle eşitliği buldu ve maç uzatmaya gitti. Uzatmaya iyi başlayan Aliağa 7 sayılık farkı yakaladı: 92-97. Ancak Manisa maçı bırakmadı ve 10 saniye kala Smith'in üçlüğüyle farkı 1'e indirdi: 101-102. Aliağa'nın serbest atışları sayıya çevirmesinin ardından Manisa son hücumu değerlendiremedi ve maç 101-104 sona erdi.