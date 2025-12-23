Aydın’da yumruklar konuştu

Aydın Süper Amatör Lig'in 9'uncu haftasında Çine Madranspor- Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi. Ligin lideri olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ikinci sırada yer alan Çine Madranspor'u deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen 2-1'lik sonuçla mağlup etti. Maçın bitiş düdüğünün ardından ise saha karıştı. Her iki takımın oyuncuları, birbirlerine tekme ve yumrukla saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar, kameralara yansıdı. Adeta ringe dönen sahada kavganın büyümemesi için jandarma ekipleri, her iki takımın oyuncuları ayırmaya çalıştı. Jandarma ekiplerinin zamanında müdahalesiyle olaylar büyümeden engellendi. Sakinleşen oyuncular, soyunma odasının yolunu tuttu. Yaşanan kavga, tribündeki taraftarlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.