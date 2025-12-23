Menemen kaçana yanıyor

Nesine İkinci Lig Kırmızı Grup'ta sezona Play-Off hedefiyle başlayan Menemen Futbol Kulübü, ilk yarının son haftasında evinde 1461 Trabzon'la 2-2 berabere kaldı. Menemen FK, 16'ncı dakikada Baran'ın golüyle öne geçti ve devreyi 1-0 galip tamamladı. Maçın 48'inci dakikasında 1461 Trabzon penaltı kazandı ve Süleyman atışı gole çevirdi: 1-1. Süleyman bu kez 63'üncü dakikada topu filelere gönderdi, konuk takım öne geçti: 1-2. Müsabakanın 71'inci dakikasında 1461 Trabzonlu Veysel meşin yuvarlağı kendi ağlarına yolladı: 2-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da 1'er puanı hanelerine yazdırdı. Menemen FK ilk devreyi 26 puanla 8'inci, Trabzon temsilcisi de aynı puanla 9'uncu bitirdi.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Menemen FK taraftarı, karşılaşmanın hafta içi oynanmasına rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Müsabaka öncesinde şehir merkezinde bir araya gelen 12. adam, ilk düdükle birlikte takımı ateşlemek için elinden geleni yaptı. Marşlar ve bestelerle tribünleri inleten sarı-lacivertliler, iyi günde de kötü günde de takımlarının yanında olduklarını bir kez daha gösterdi.