Egeliler kupa sınavında

Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez gruplara kalan Aliağa Futbol, B Grubu'ndaki ilk maçında bugün deplasmanda Iğdır FK ile karşı karşıya gelecek. Iğdır Şehir Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak müsabakayı Hakan Ülker yönetecek.

Kupada eleme turlarında İnegöl Kafkas, Bornova 1877, Serik Spor ve Sivasspor'u saf dışı bırakan İzmir temsilcisi şimdi de Iğdır ekibini dize getirip grup aşamasına 3 puanla başlamayı hedefliyor. 2. Lig Kırmızı Grup'taki kötü gidişine rağmen Türkiye Kupası'nda adını gruplara yazdıran Fethiyespor ise A Grubu'nda Boluspor deplasmana çıkacak. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak kupa sınavını Fatih Tokail yönetecek. Bu sezon ligde 9 maçtır galip gelemeyen Fethiyespor kupada ise Sökespor, Kestel Çilek, Dersimspor ve Bandırmaspor'u eleyerek gruplara kalmıştı.