Kartal Fener’i yıktı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında, Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. 2. dakikada Beşiktaş atağında sağ taraftan açılan ortada sol çaprazdaki Jurasek'in gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
18'de savunma arkasına atılan pasta sağ çaprazda topla buluşan Szymanski'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 33'te kaleye sırtı dönük olan Abraham'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Cerny'nin dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tarık'ın ayaklarının arasından ağlarla buluştu: 0-1. 42'de VAR'dan gelen uyarı sonrası bir önceki pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, Mert Müldür'ün Abraham'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Fenerbahçe lehine penaltı kararı verdi. 43'te Asensio, skora denge getirdi: 1-1.
CERNY BÖYLE İSTEDİ
55'te karambolde top Orkun Kökçü'de kaldı. Bu futbolcunun ortasında savunmanın arasından yükselen Emirhan kafayı vurdu, kaleci Tarık köşeye giden topu son anda kornere tokatladı. 58'de Tarık Çetin bir kez daha gole izin vermedi. Cerny'nin pasında sağ kanatta topla buluşan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası içine ortasında Rashica vole vuruş denedi, kaleci Tarık son anda topu kornere çelmeyi başardı. 90+1'de Cerny, ceza sahasına girip Oosterwolde'den sıyrıldı. Bu futbolcunun çaprazdan yerden vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2. Maç 2-1 sona erdi.
FİLİSTİN'E DESTEK
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesinde iki takım oyuncuları seremoniye Filistin'e destek pankartıyla çıktı. İki takım futbolcuları, "Filistin yalnız değildir. 1 Ocak 08.30 Galata" pankartıyla Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek eyleme vatandaşları davet etti.
İKİSİ DE DEĞİŞTİRDİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde iki takımın teknik direktörleri de kadrolarında değişikliğe gitti. Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Söz konusu karşılaşmada forma giyen Jhon Duran ile Ederson özel izinli, Fred cezalı ve Talisca'da cezası nedeniyle derbi kadrosunda yer almadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de değerlendirdi. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ise 5 değişikliğe gitti. 53 yaşındaki teknik adam, savunmada Taylan Bulut, Gabriel Paulista ve Rıdvan Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve David Jurasek'e formayı teslim etti. Sergen Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise Salih Uçan ile Devrim Şahin'e şans verdi.