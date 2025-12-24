Kartal Fener’i yıktı

İKİSİ DE DEĞİŞTİRDİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde iki takımın teknik direktörleri de kadrolarında değişikliğe gitti. Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, son oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Söz konusu karşılaşmada forma giyen Jhon Duran ile Ederson özel izinli, Fred cezalı ve Talisca'da cezası nedeniyle derbi kadrosunda yer almadı. 40 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Tarık Çetin, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de değerlendirdi. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ise 5 değişikliğe gitti. 53 yaşındaki teknik adam, savunmada Taylan Bulut, Gabriel Paulista ve Rıdvan Yılmaz'ın yerine Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve David Jurasek'e formayı teslim etti. Sergen Yalçın, Kartal Kayra Yılmaz ve Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise Salih Uçan ile Devrim Şahin'e şans verdi.

