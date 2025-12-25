Fethiye puanı kaptı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında İkinci Lig ekibi Fethiyespor, deplasmanda Birinci Lig temsilcisi Boluspor'la golsüz berabere kaldı: 0-0. 19. dakikada ceza sahası dışından şutunu çekti top auta çıktı. 44'te Serkan'ın kullandığı serbest vuruşta Berkay topu kafayla ağlara yolladı, ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 57'de sağ kanattan Cihan'ın ortasında Boluspor savunması topu uzaklaştıramadı, meşin yuvarlağı önünde bulan Arda Yakup Yılmaz'ın şutu az farkla auta gitti. 62'de Burak'ın ortasında Deniz'in kafa vuruşu yandan auta gitti. 85'te çalımlarla kaleye sokulan Berke'nin vuruşu üstten auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabaka 0-0 sona erdi.